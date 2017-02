“Heijenrath” verhuisd naar Equine Park, Hulsberg

De accommodatie “Equine Park” van Jos Bemelmans ligt op anderhalve kilometer van de snelweg. Op een vijftien hectare groot terrein liggen vlakke dressuurvelden en is er een prachtige piste met eb- en vloedbodem van 70 x 90 meter.

Afgelopen december is de bevestiging binnengekomen dat het Nederlands Kampioenschap tweespan paarden op 7, 8 en 9 juli aan de organisatie van Driving Event Zuid Limburg is toegekend. Daarnaast heeft District Zuid de organisatie benaderd voor de districtskampioenschappen van 2017.

De bondscoaches, parcoursbouwers en enkele KNHS vertegenwoordigers zijn ter plaatse komen kijken. Bondscoach Harry de Ruyter is van mening dat het een terrein met WK potentie betreft.

