Heinrich Berning Prijs 2017 voor Michael Bügener

Heinrich Berning was een Duitse ponymenner, die zich er destijds voor heeft ingezet om de internationale vierspan ponysport te laten ontwikkelen naar een Europees of wereldkampioenschap toe. Hij overleed in april 1983 en in hetzelfde jaar overhandigde zijn echtgenote voor het eerst in Beekbergen de „Heinrich Berning Memorial“. Met het eerste Europees kampioenschap in 1995 in Breda ging de droom van Heinrich Berning in vervulling, waarop nu sinds 2003 in Karlstetten het wereldkampioenschap volgde.

Deze prijs wordt inmiddels al zo’n 25 jaar uitgereikt op grote internationale wedstrijden, EK’ s en WK’s. Alle namen van de winnaars staan op een plaatje gegraveerd op de voet van het beeldje van een Welsh Mountain Pony.

Winnaars Heinrich Berning Prijs

2016 Sven Kneifel (GER)

2015 Bram Chardon (NED)

2014 Bram Chardon (NED)

2013 Jan de Boer (NED)

2012 Jan de Boer (NED)

2011 Bram Chardon (NED)

2010 Bram Chardon (NED)

2009 Marcel de Vries (NED)

2008 Tobias Bucker (GER)

2007 Niet uitgereikt

2006 Tobias Bücker (GER)

2005 Bart Verdroncken (BEL)

2004 Bart Verdroncken (BEL)

2003 Gerhard Gerich (GER)

2002 Dirk Gerkens (GER)

2001 Geen wedstrijd in Breda wegens mond- en klauwzeer

2000 Georgina Frith (GB)

1999 Gerhard Gerich (GER)

1998 Georgina Frith (GB)

1997 Gerhard Gerich (GER)

1996 Tobias Bucker (GER)

1995 Georgina Frith (GB)

1994 Abel Unmüßig (GER)

1993 Diethelm Kneifel (GER)

1992 Diethelm Kneifel (GER)

1991 Mia Allo (BEL)

1990 Karen Bassett (GB)

1989 Karen Bassett (GB)

1988 Mia Allo (BEL)

1987 Franz Knapp (GER)

1986 Edwin Flerackers (BEL)

1985 Bernt Weyerman (GER)

1984 Niet uitgereikt

1983 Mieke van Tergouw (NED)