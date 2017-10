Het Herfstnummer van MenSport komt eraan…

Het WK voor tweespannen kende geen Belgische of Nederlandse medaillewinnaars. Stan van Eijk maakte zijn WK debuut, behaalde een fantastische achtste plaats en deelt al zijn belevenissen met je.

Je leest alles over het droomproject van Henk Radstake en we gaan uitgebreid in op soorten tuigen met tips en gebruikerservaringen. Voor de instructie richten we ons op de overgang naar het indoorseizoen. En een interview met de Belgisch kampioen tweespan pony Pieter van den Broeck. Een veterinair artikel over nageltred en de vaste rubrieken MenTalent, Koetserwaals, authentiek rijtuig en korte berichten maken dit Herfstnummer dat op 26 oktober verschijnt, compleet.