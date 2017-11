Hermann van den Bosch stopt als voorzitter Menforum

Hermann van den Bosch

Hermann kijkt positief terug op zijn termijn in het forum. “Het KNHS Menforum heeft de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat we een aantal hervormingen hebben doorgevoerd in de sport die enerzijds bijdragen aan een laagdrempelige instroom in de sport en anderzijds op het hogere niveau de onderlinge competitie verbetert. Er ligt nu een mooie basis om onze sport verder door te ontwikkelen”. De KNHS is Hermann zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet en gelukkig blijft Hermann actief in de sport als official, zowel nationaal als internationaal en als KNHS-opleider.

De KNHS is nu op zoek naar een nieuwe forumvoorzitter voor de discipline mennen.

Klik hier voor de vacature.

Bron: KNHS