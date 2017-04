Heukelom ontvangt meer dan honderd deelnemers

Met de grote veranderingen in de sport en nieuwe reglementen die per 1 april in gegaan zijn, is het een uitdaging om één van de eerste outdoorwedstrijden te organiseren. Parcoursbouwers Berry van den Bosch en Rob van Erp zijn al ver voordat de eerste palen de grond ingingen gaan brainstormen over het werken met verschillende parcoursen.

Veranderingen in de wedstrijd

In de dressuur hebben de deelnemers in klasse Z de mogelijkheid om een FEI – proef te rijden.

De vaardigheid wordt door elke klasse in een aparte ring gereden zodat het voor zowel deelnemers als jury overzichtelijk blijft.

In de marathon rijden de deelnemers van alle rubrieken zes hindernissen, maar de klasse L rijdt per hindernis vier poorten.

Omdat de wachtlijst dit jaar snel opliep, is er besloten meer deelnemers toe te laten. Er worden aankomend weekend dus meer dan honderd combinaties aan de start verwacht.

De weersvooruitzichten zijn gunstig, dus met mooi lenteweer in aantocht wordt er veel publiek verwacht!

Edwin Evers, SWM Heukelom 2016