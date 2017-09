Hippiade Mennen verplaatst naar 23 september in Nijkerkerveen

“Het is natuurlijk heel spijtig dat we de Hippiade Mennen niet op ons eigen centrum kunnen houden,” zegt algemeen directeur van de KNHS Rens Plandsoen.” Er is de afgelopen dagen zoveel regen gevallen en het terrein is al weken intensief gebruikt voor grote evenementen. Het grasterrein dat nodig is voor tien dressuurbanen en het parkeren is nu onvoldoende veilig. Gelukkig is de prachtige accommodatie van manege Kraaij beschikbaar en kan de Hippiade Mennen volledig verplaatst worden.”

Voor deelnemers

Alle deelnemers zijn per e-mail geïnformeerd. Voor vragen kunnen deelnemers terecht bij de wedstrijdorganisatie van de KNHS-kampioenschappen via eventmanagement@knhs.nl of 0577-408390. De tijdsindeling en startlijsten blijven identiek aan de oorspronkelijke programmering. De meest actuele informatie is te vinden op www.hippiade.nl.

Over Ruitersportcentrum Kraaij

Ruitersportcentrum Kraaij faciliteert al jaren grote menwedstrijden. Zo werd eind juni daar ook het Districtskampioenschap Oost gehouden: www.ruitersportcentrum.nl