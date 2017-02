Hoefnet powered by We/Provide

Het merendeel van het werk is niet zichtbaar voor jou als lezer van Hoefnet. We/Provide heeft ruim

“20 jaar Hoefnet”, bestaande uit artikelen, startlijsten en heel veel foto’s en video’s moeten rangschikken in moderne technologische systemen.

Naast Hoefnet is We/Provide ook terug te vinden in de paardensport als het gaat om projecten als de Global Champions Tour, Global Champions League en Tops International Arena.

Met de Global Champions League -een spannende nieuwe competitie waarin ’s werelds beste ruiters teamgenoten worden- , is een nieuw tijdperk in de springsport van start gegaan en We/Provide is er trots op dat zij, naast het bouwen van de website, ook de live uitzendingen van deze evenementen mag verzorgen. Daarnaast beschikken de Global Champions League en de Global Champions Tour over een uitgebreid archief waar de competities van vele jaren terug te kijken zijn en informatie gevonden kan worden over gewonnen prijzengeld, biografieën van de ruiters en natuurlijk de paarden en afstammingen.

Naast deze projecten ondersteunt We/Provide veel paardensportgerelateerde evenementen en bedrijven waaronder de CAI Horst, Driving Valkenswaard International, VDB Stables, Gendersteyn Stables, Chr. Van den Heuvel en zonen en het Rijtuigenmuseum Valkenswaard.

Mocht er paard- of niet paardgerelateerd project zijn waarbij We/Provide je kan helpen, gaat het bedrijf graag met je in gesprek.