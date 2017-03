Hongaarse ondersteuning voor Bram Chardon

Siglavy Capriola Ferdinand

De drie paarden hebben hun sporen al ruimschoots verdiend in de enkelspansport. De 15-jarige Vulcano (v. Manno) maakte bovendien deel uit van het tweespan van Pille Oberpal op het WK tweespannen 2013 en wordt daarnaast ingezet als dekhengst. Een aantal van zijn nakomelingen is zeer succesvol in de spannen van topmenners als Claudio Fumagalli, Boyd Exell en Jozsef Dibak. De negenjarige Donald is eveneens een nakomeling van Vulcano. De 17-jarige Lipizzaner schimmel Siglavy Capriola Ferdinand liep diverse internationale enkel-en tweespanwedstrijden én nam deel aan het WK enkelspannen 2014 met Pille Riin Roosileht.

Eigenaar Vilmos Jambor is er trots op dat hij op deze manier deel mag uitmaken van Team Chardon en kijkt uit naar het komende menseizoen.