Hoofdprijs Kraay indoor kerstmarathon voor Eline Geurs

Eline Geurs won de hoofdprijs in Scherpenzeel

Jeugdrubriek

De wedstrijd startte vrijdagavond met de jeugdrubriek. Sofie Oussoren won de rubriek en de Jan Kuster wisselbeker met verve. Na twee omlopen was ze ruim 35 seconden sneller dan Kim de Groot. Sietske Pieck eindigde als derde.

Enkelspan pony

De winnaar van overdag ging er ook in de finale met de winst vandoor. Chantalle Boogaarts uit Tilburg was in de finale ruim een seconde sneller dan Johan de Hoop. Denise van den Brink uit Putten eindigde als derde.

Enkelspan paard

In de voorronden was Bas de Koning heer en meester in de rubriek enkelspan paard. In de finale moest hij zijn meerdere erkennen in Pieter Karelse, de winnaar van vorig jaar. Door een hapering eindigde Bas de Koning als laatste. Tweede werd Milou Huisman met de snelle Shaikin-H van Bert van den Hater, die zelf niet meereed. Piet de Ronde finishte vijf seconden later dan Milou Huisman en werd derde.

Tweespan paard

Kees Rommens plaatste zich ondanks zeven afgeworpen ballen toch voor de finale. Johan van Hooydonk met zijn grote bruin en schimmel voor de wagen was in de finale bijna vier seconden sneller dan Kees Rommens en won de rubriek tweespan paard met een afgeworpen bal. Jonas Corten werd tweede, maar had ruim zes seconden meer nodig voor het parcours. Jonas voelde de adem van Gert van den Hoek in zijn nek maar Jonas bleef foutloos en Gert tikte er een bal af en werd derde.

Vierspan pony

Nick Weytjens was ondanks de sneeuw toch vanuit België naar het Gelderse Scherpenzeel afgereisd en deed er goede zaken. In de voorronden eindigde hij als eerste en herhaalde dit in de finale ondanks twee afgeworpen ballen. Raymon Leliveld reed een mooi foutloos finaleparcours maar had meer tijd nodig en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Vierspan paard

Bruno Taverniers kwam, zag en overwon met zijn grote vossen. Huib Pater werd tweede. Het parcours in Scherpenzeel was van de hand van Govert de Koning uit Leerdam. Silvester van Haren won het Zilco tuig dat beschikbaar was gesteld door Country Mill Horse-Support uit Nijkerk.

Klik hier voor de uitslagen.