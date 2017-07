Horse Driving Bussloo op 9 en 10 september

Tijdens deze tweedaagse kan er aan de samengestelde wedstrijd deelgenomen worden in de klassen Impuls, L, M en Z, maar er is ook een aparte dressuur / vaardigheid – wedstrijd waarbij twee proeven gereden kunnen worden.

Het is ook mogelijk aan beide wedstrijden deel te nemen, maar dat kan uitsluitend wanneer je met verschillende paarden of pony’s inschrijft. De wedstrijden kunnen dus niet met hetzelfde paard of pony gereden worden.

Op zaterdag start de SWM met de dressuur en de vaardigheid; op zondag wordt de marathon verreden.

Startkaarthouders kunnen inschrijven via MijnKnhs en de impulsrijders via de website.

