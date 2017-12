Horse Event verhuist naar Expo Haarlemmermeer

Op deze enorme aantallen bleek de locatie in Ermelo niet berekend. Door de smalle toegangswegen ontstonden er files en er was onvoldoende parkeergelegenheid. Dit jaar kreeg de organisatie ook nog eens te maken met extreme regenval, wat ertoe leidde dat de zaterdag moest worden afgelast. Voldoende aanleiding voor organisator Academy Bartels Event Management om de koers bij te stellen.

Vernieuwd concept

De vier doelgroepen waarop Horse Event zich richt zijn jeugd, recreatie, sport en ondernemers. Horse Event is een mooie afspiegeling van de totale paardenbranche in Nederland en dat wil de organisatie in de toekomst nog duidelijker benadrukken. “De afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen in de doelgroepen jeugd en recreatie enorm gegroeid. In het nieuwe concept worden voor de twee andere doelgroepen, sport en ondernemers, nieuwe programmaonderdelen ontwikkeld zodat er balans blijft tussen alle doelgroepen. Zo wordt de Horse Event Ondernemersdag verder ontwikkeld tot een driedaagse Ondernemersbeurs met stands en congressen, gericht op de professional. Een andere doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van het programma. Een aantal kleinere pistes wordt samengevoegd, waardoor vier hoofdpistes ontstaan. Om tot een kwalitatief hoogwaardiger programma te komen, ligt de focus op één hoofdpiste per doelgroep. Daarnaast blijft er, verspreid over het terrein, ruimte voor presentaties en workshops in een kleinschaligere setting”, aldus organisator Gijs Bartels.

www.horse-event.nl