Horst: Bram Chardon wint de marathon

De 23-jarige Bram liet de regerend Wereldkampioen Boyd Exell en Koos de Ronde met minimale verschillen achter zich in dit tweede onderdeel van de wedstrijd. Koos de Ronde heeft met zijn uitstekende prestatie de leiding overgenomen in het NK en staat ruim vier punten voor op IJsbrand Chardon, die op zijn beurt slechts 0,64 punten voor staat op zijn zoon. In het internationale klassement gaat Boyd Exell nog altijd aan de leiding met ruim negen punten voor op Koos de Ronde.

Tweespannen

Bij de tweespannen eiste Martin Hölle na zijn dressuurzege ook de winst op in de marathon waarmee ook hij na twee onderdelen ruim aan de leiding gaat in het klassement. De Hongaar werd echter op de hielen gezeten door de Nederlanders Erik Couwenberg, Antonie ter Harmsel en Tristan Verheijen. In het tussenklassement is Antonie ter Harmsel de beste Nederlander op de vierde plaats.

Enkelspannen

Een Franse marathonzege bij de enkelspannen met Jean Michel Olive voor de Duitser Jens Chladek. Saskia Siebers zette met de derde plaats het beste Nederlandse resultaat neer en is hiermee naar de derde plaats gestegen in het tussenklassement.

Para Equestrian

Francisa den Elzen eiste evenals in de dressuur de overwinning op in de zes hindernissen tellende marathon voor de paramenners, voor de eveneens sterk rijdende Martje Witvoet en Ernst Bötte. Den Elzen gaat nu ruim aan de leiding in het tussenklassement, voor Aad van Marwijk, Ingmar Veneman en Martje Witvoet.

Morgen staat de spannende vaardigheidsproef op het programma in twee ringen. De vaardigheid van de twee-en vierspannen is live te volgen via Clipmyhorse.

