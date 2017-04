Horst: de wedstrijd is begonnen!

De ruim 120 deelnemers uit 19 landen en hun teams zijn diep onder de indruk van de accommodatie met de zeven gloednieuwe hindernissen en de mooie dressuur- en vaardigheidsterreinen.

Van de ruim 315 voorgebrachte paarden kreeg slechts één paard het sein ‘not fit to compete.’ De 13-jarige Lusitano ruin van de Belgische enkelspanrijder Pierre Manuel Brasseur werd door de veterinairen en juryleden afgekeurd.

Eén van de paarden van de Duitse vierspanrijder Mareike Harm komt morgenochtend voor de herkeuring.

Inmiddels is de dressuur van de tweespan paarden gestart en ook een deel van de enkelspannen komt vanmiddag al in actie in de tweede dressuurring. Morgen komen de overige enkel- en tweespannen in de baan, evenals de vierspanrijders en de para equestrian deelnemers.

