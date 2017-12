Hulsberg en Oirschot organiseren Nederlandse Kampioenschappen 2018

Antonie ter Harmsel is titelverdediger bij de tweespannen

In 2017 organiseerde Menvereniging Zuid Limburg het NK tweespannen in het Limburgse Hulsberg. De KNHS heeft daar nu het NK enkelspan paarden aan toegevoegd. De Nederlandse Kampioenschappen worden twee weken na het WK enkelspannen in Kronenberg gehouden, van 14 tot en met 16 september 2018. Dan weten titelverdedigers Antonie ter Harmsel en Saskia Siebers of zij hun titel kunnen prolongeren.

Voor de ponymenners wordt het NK verreden op de fraaie locatie in Oirschot van 17 tot en met 19 augustus 2018. De organisatie is in handen van Stichting Promotie Aangespannen Noord-Brabant. Traditiegetrouw wordt er gestreden om drie nationale titels bij de enkelspan, tweespan en vierspan pony menners. Afgelopen jaar eisten respectievelijk Annegreet Zaayer, Cas Hendriks en Jan de Boer de titel voor zich op.

In juni 2017 wees de KNHS het NK vierspan paarden voor 2018, 2019 en 2020 al toe aan de organisatie van Outdoor Brabant in Breda.

Saskia Siebers won in 2015, 2016 en 2017 de nationale titel