Hulsberg: Ter Harmsel wint de marathon-Engbers behoudt koppositie

Antonie ter Harmsel

De acht pittige in het heuvelachtige terrein gelegen hindernissen vormden een flinke uitdaging voor alle deelnemers. Ondanks het zware terrein en het warme weer kwamen alle paarden echter goed aan de finish. Antonie ter Harmsel stond derde na de dressuur en vocht zich met een zeer sterke marathon op naar de tweede plaats in het tussenklassement. Complimenten ook voor oud-wereldkampioen Harrie Verstappen, die zich na de 12e plaats in de dressuur revancheerde door de tweede plaats op te eisen in de marathon. Tom Engbers wist goed aansluiting te houden met zijn concurrenten en sloot de marathon af met een uitstekende derde plaats, waarmee hij zijn koppositie in het tussenklassement behoudt.

Het belooft morgen een spannende afsluiting te worden in de vaardigheid, waarbij zowel Ter Harmsel als Engbers het hoofd koel moeten houden aangezien het verschil tussen beide menners slechts een halve strafpunt bedraagt. Ook Verstappen zal sterk moeten rijden om zijn podiumplek te behouden, want Raymond Letteboer ligt met zijn vierde plaats op de loer.

Edith Chardon won de marathon bij de vierspan pony’s, broer Bram liet de concurrentie achter zich bij de vierspan paarden. Beide mentalenten gaan ruim aan de leiding in hun rubrieken.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.