Hulsberg: volkslied voor Antonie ter Harmsel

NK tweespannen podium: Antonie ter Harmsel, Tom Engbers en Stan van Eijk

Het vaardigheidsparcours bleek voor alle deelnemers een ware uitdaging. Niemand reed foutloos; Stan van Eijk zette de beste prestatie neer door binnen de tijd te blijven met twee afgeworpen balletjes. Hij klom daarmee op tot brons op het podium om het Nederlands Kampioenschap.

Antonie ter Harmsel reed geen vlekkeloze vaardigheid, maar de leider in het tussenklassement na de dressuur en marathon Tom Engbers reed te gehaast aan op poort 20 in een poging de tijdschade zoveel mogelijk te beperken. Het laatste balletje viel daarbij en zichtbaar boos op zichzelf, verspeelde hij daarmee het goud.

"Niet verwacht"

“Dit was echt spannend”, vertelde een gelukkige Antonie ter Harmsel. “Ik had niet verwacht dat Tom het kampioenschap nog uit handen zou geven. Ik was tweede in de dressuur achter Tom en won de marathon vlak vóór Tom, maar mijn vaardigheid leek niet goed genoeg voor de winst. Het was een mooie strijd!”

Hulsberg was de tweede observatiewedstrijd voor het Wereldkampioenschap, dat van 19 tot en met 24 september wordt gehouden in Lipica, Slovenië. De derde en laatste observatiewedstrijd is in Beekbergen van 3 tot en met 6 augustus.

