Huwelijksaanzoek tijdens zinderende finale Menindoor Nijkerk

Aangemoedigd door het enthousiaste publiek dat in grote getale aanwezig was en erg meeleefde met de prestaties van de menners, bonden de deelnemers een felle strijd met elkaar aan.

De enkelspan pony’s met maar liefst zeven vrouwelijke menners beten het spits af in de finale waarbij Marissa Schuiling aan het langste eind trok met een prachtig gereden rit.

Aanzoek

Bij de tweespan paarden werd er tot ieders verrassing een Wild Card verloot, deze werd gewonnen door Marjolein Waarlé, die vervolgens als eerste van start ging. Na de derde poort luidde de jury echter de bel waarop iedereen zich afvroeg wat er aan de hand was. En wat bleek: het was doorgestoken kaart! Met behulp van de organisatie werd Marjolein in de gelegenheid gesteld onder het toeziend oog van het vele publiek haar vriend ten huwelijk te vragen. Zijn antwoord was ja, waarmee Marjolein zich waarschijnlijk de grote winnaar voelde van deze rubriek. Brian Bing legde het parcours foutloos af en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.

Een aantal van de tien deelnemers tellende enkelspanrubriek had wat haperingen in het voor de finale aangepaste parcours, maar Pieter Karelse wist foutloos en vloeiend naar de eerste plaats te rijden.

Huib Pater bleef zijn enige concurrent Nico Avezaath voor bij de vierspan paarden.

Egbert-jan de Vries was ondanks een afgereden balletje de snelste bij de tandem pony’s en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.

Bij de tweespan pony’s hebben deelnemers met grote pony’s normaliter de meeste kans om te winnen, Eline Geurs bewees echter het tegengestelde. Met haar kleine pony’s liet ze haar concurrenten achter zich en wist beslag te leggen op de eerste plaats.

De vierspan pony’s vormden het sluitstuk van deze zinderende finale. De menners namen korte lijnen in het technische parcours en Marijke Hammink ging opnieuw met de winst aan de haal.

Eline Geurs