Imanse marathonkoets voor mentalent VDB Stables Djanai Impelmans

Sinds mei loopt de 17-jarige Djanai stage bij VDB Stables van Berry en Claudia van den Bosch in Someren, waar ze het paardenvak leert en volop meewerkt in het bedrijf. Djanai heeft haar zesjarige pony Joey, die eerder uitkwam in de hackneysport, inmiddels 15 maanden in training en ze zijn een (h)echt team. Djanai is regelmatig als groom actief bij Claudia, die recent de samengestelde menwedstrijd in Hengelo op haar naam schreef. Met de trainingen van Berry en met Claudia als groom liet Djanai tijdens haar eerste optreden in de minimarathon in Utrecht een mooie rijstijl zien, wat een goed resultaat opleverde.

Bert Schalkwijk wist Hans en Petra Imanse te overtuigen om de talentvolle Djanai te ondersteunen. Op zaterdag 21 oktober werd Djanai met een smoes naar de showroom in Aalsmeer gebracht, waar de uitreiking plaats vond. Eerst beduusd, maar later met een stralende lach nam Djanai het prachtige rijtuig in ontvangst waarmee de samenwerking van het VDB Stables Team en Imanse Aanhangwagens is gestart.