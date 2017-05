Impulsmarathon Achtmaal op 25 juni

Deze marathonwedstrijd wordt gehouden aan de terreinen rondom de Aartsberg in Achtmaal, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Breda, vlakbij de Belgische grens. De wedstrijd bestaat uit een wegtraject van ongeveer tien kilometer, gevolgd door spectaculaire hindernissen en daarna een vaardigheidsparcours.

Vanaf zaterdagmiddag kunnen de hindernissen verkend worden, waarna vanaf 19.00 uur een wedstrijd onder het zadel door de hindernissen verreden wordt. Aansluitend gezellig samen zijn in de tent op het wedstrijdterrein. Deelnemers kunnen tegen een kleine vergoeding overnachten; stroom en sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.

Iedereen is uitgenodigd om in te schrijven en/of te genieten van de Brabantse gezelligheid met een sportief tintje.

Klik hier om in te schrijven

Of door een mail te sturen naar inschrijving@menclubdehangijzers.nl