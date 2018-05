Impulsmarathon Noordwolde op 21 mei

Dit jaar wordt de wedstrijd op een nieuwe locatie gehouden, namelijk bij ruitersportcentrum De Zuidstroom in Vinkega waar een nieuw, verhard parkeerterrein is aangelegd.

Het wegtraject is dertien kilometer lang, met daarin opgenomen zes hindernissen inclusief twee waterbakken en een vaardigheidparcours.

Deelnemen is nog mogelijk, inschrijven kan via Mijn KNHS of door een mail te sturen naar: menkaampe@live.nl