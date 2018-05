Impulsmarathon Vier in Eén

Deze wedstrijd wordt volgens het KNHS wedstrijdregelement verreden, body/rugprotector en cap verplicht voor groom en menner.

De start, finish en het vaardigheidsparcours zijn op het veld naast Tankstation De Haan aan de Oosterweg 2 in Ouddorp. De hindernissen liggen verspreid door het dorp en bevinden zich onder andere bij leden van de vereniging op eigen terrein.

Verkennen van de hindernissen kan op zaterdag vanaf 11:00 uur of voordat de hindernis gereden wordt. Alleen in de hindernis is tijdsnotatie, het wegtraject kan in eigen tempo gereden worden.

Inschrijven nog mogelijk

Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij het secretariaat: vierineen@gmail.com. Deelname kost 15 euro voor leden van de organiserende club en 20 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot en met 30 mei aanstaande.

Tekeningen van de vaardigheid en hindernissen worden tegelijk met de startlijst toegestuurd.

Meer info op www.menverenigingvierineen.nl of de facebookpagina van de vereniging.