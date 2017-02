Impulsmarathon Ysselsteyn op zondag 12 maart

De impulsmarathon wordt verreden in de bosrijke omgeving van Ysselsteyn. Alle hindernissen liggen, net als de dressuur en vaardigheid, op het hoofdterrein op de hoek Rouwkuilenweg – Pottevenweg.

Vanaf 9.00 uur worden de dressuur en vaardigheid verreden en later op de dag vindt de marathon plaats. Aan de start verschijnen enkelspannen, tweespannen, vierspannen en tandems. Zowel recreanten als wedstrijdrijders kunnen deelnemen aan de start en inschrijven is mogelijk via Mijn KNHS.



Klik hier voor meer informatie