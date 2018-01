Indoor Houten is klaar voor Districtskampioenschappen West

De wedstrijd start vrijdagmiddag traditiegetrouw om 12.00 uur met de tweespan paarden. Nieuw dit jaar is de rubriek tandem pony’s, die aansluitend verreden wordt. Om 16.00 uur begint de grootste rubriek: de enkelspan paarden, waarbij maar liefst 45 combinaties strijden om een felbegeerde finaleplaats.

Op zaterdagochtend bijten de enkelspan pony’s vanaf 8.00 uur het spits af in het uitdagende parcours, gevolgd door 34 deelnemers bij de tweespannen pony’s en aan het eind van de middag, om 17.00 uur, maar liefst 13 vierspannen pony’s.

De spannende finale van Indoor Houten start om 19.30 uur, waar de beste combinaties per rubriek strijden om de prijzen. In de finale wordt ook de rubriek vierspan paarden verreden over twee manches.

De organisatie nodigt iedereen van harte uit om dit spektakel mee te komen maken. Zoals ieder jaar is de entree gratis en wordt de zaterdagavond afgesloten met een spetterend feest. De uitslagen zijn ook deze editie live te volgen via www.menuitslagen.nl.

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten