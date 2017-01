Indoor marathon bij Manege de Kroo

Het aantal inschrijvingen is opgelopen tot bijna negentig, een record van de spectaculaire marathon wedstrijd.

Om 9.00 ’s morgens start het dagprogramma. Menners in de rubrieken enkel- en tweespan pony, enkelspan paard en trekpaard gaan de strijd aan om een plaats te veroveren in de finale van hun rubriek. Zij rijden tijdens het dagprogramma twee manches en de deelnemers met de snelste tijd en de minste strafpunten over beide manches gerekend, kwalificeren zich voor de finale. Aan het eind van de middag wordt de jeugdrubriek verreden waarin de jonge menners hun stuurkunsten vertonen.

In het spectaculaire avondprogramma strijden de menners, die zich hebben gekwalificeerd voor de finales, vol overgave om de felbegeerde prijzen. Daarnaast rijden de tweespan paarden, tandem pony’s, vierspan paarden en vierspan pony’s.

De organisatie heeft voor deze indoormarathon een nieuwe hindernis aan het parcours toegevoegd zodat de wedstrijd voor de deelnemers nog uitdagender is en voor het publiek nog aantrekkelijker is om te zien.

Dagprogramma:

9.00 uur: kwalificaties rubrieken enkelspan pony, enkelspan paard, tweespan pony en enkelspan trekpaard

17.45 uur: jeugdrubriek

Avondprogramma:

19.30 uur: finale enkelspan trekpaard

19.40 uur: vierspan pony en tandem pony

20.30 uur: finale enkelspan pony

20.55 uur: tweespan paard en vierspan paard

21.35 uur: finale tweespan pony

21.45 uur: finale enkelspan paard

Klik hier voor meer informatie en de startlijsten