Indoor Minimarathon Merselo selectiewedstrijd Strijd der Districten

Elk jaar komen in januari de beste menners van de vier mendistricten Noord, Oost, Zuid en West naar het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, waar de strijd wordt aangegaan om ‘De Strijd der Districten’. Door deelname aan tenminste twee selectiewedstrijden, waarvan Panningen een verplichte wedstrijd is, wordt bepaald welke mencombinaties worden uitgenodigd om te strijden voor District Zuid in Ermelo. In Panningen wordt ook bepaald welke combinaties de titel ‘Districtskampioen Zuid’ toegekend worden.

Ook dit jaar verwacht de organisatie weer een internationaal gezelschap; zowel Nederlandse als Duitse en Belgische menners strijden op 10 december voor een ticket naar Ermelo.

