Indoor Panningen op 6 en 7 januari

In de binnenpiste van 30 bij 75 meter staat een ruim, in kerstsfeer aangekleed parcours, ontworpen door parcoursbouwer Jeroen Houterman en zijn team. Buiten zijn er voldoende mogelijkheden voor losrijden en parkeren. De wedstrijd kan door het publiek uitstekend gevolgd worden door live scoring op het grote ledscherm in de piste en op de monitors in de kantine.

In de finale op zondag 7 januari vanaf 15.00 uur binden de menners de strijd aan om de goed gevulde prijzenpot én om de startbewijzen voor de Strijd der Districten op zaterdag 3 februari in Nijkerk. Panningen is ook het strijdtoneel van de Districtskampioenschappen van Zuid.

Panningen is de selectiewedstrijd voor Zuid voor de Strijd der Districten