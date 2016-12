Nog startplaatsen vrij voor Indoor Panningen op 7 en 8 januari

Buiten is een ruime losrij – en parkeerplaats voorhanden. In de finale, op zondag om 15.00 uur, barst de strijd los om de goedgevulde prijzenpot, maar ook voor de startbewijzen voor de Strijd der Districten, waar twee rijders van iedere rubriek District Zuid vertegenwoordigen.

De wedstrijd kan door het publiek gevolgd worden via livescoring op het grote ledscherm en in de kantine op de monitors. Naast de wedstrijd worden op zondag ook de kampioenen van District Zuid gehuldigd.

Inschrijven kan via Mijn KNHS of via onderstaande link en is nog mogelijk tot 28 december.

