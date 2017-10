Indoor Zwartewaal: Een mensport-feest

Bij de vierspan pony’s ging de eindoverwinning naar Piet Doorn, terwijl tweespanrijders Kees Rommens, Brian Bing en Marijn Marijnissen bijna nietsvoor elkaar onderdeden en uiteindelijk Rommens aan het langste eind trok. Charissa de Ridder zette de snelste tijden neer bij de enkelspannen.

Bij de vierspannen was regerend wereldkampioen Boyd Exell uit Australië de allersnelste, al wist de Belg Dries Degrieck qua snelheid dicht bij de grootmeester in de buurt te blijven, maar door de nodige foutjes zou de Degrieck uiteindelijk verdienstelijk vijfde. Koos de Ronde bleef in de eerste omloop dicht bij Exell, maar door een stuurfout in de tweede ronde wist hij zijn tweede plek nipt vast te houden voor Glenn Geerts die ook een goede wedstrijd kende.

Generale

Na jaren in de wintermaanden indoor-marathons voor regionale vedetten te hebben georganiseerd, heeft vierspanrijder Koos de Ronde vorig jaar de stap gezet om één van die evenementen uit te bouwen tot een groter spektakel. Maar liefst zeven van de tien besten van de wereld waren naar Zwartewaal afgereisd om de eerste indoor van het seizoen te rijden ter voorbereiding op het Worldcup-seizoen dat half november de aftrap kent in Stuttgart.

Gastheer én regerend Nederlands kampioen Koos de Ronde toonde zich meer dan tevreden na afloop: ‘Ik rijd sinds 2004 door heel Europa voor de wereldbekerwedstrijden. Het is meer dan jammer dat Nederland geen internationale World Cup binnen zijn grenzen heeft en ik denk dat wij in 2016 maar zeker dit weekend hebben laten zien dat wij in een behoefte voorzien, niet alleen voor mijn collega-menners, maar ook voor het Nederlandse publiek dat van heinde en ver is gekomen. We pretenderen zeker niet om een wereldbekerwedstrijd te zijn, maar bieden een eerste goede generale repetitie voor de aankomende binnenseizoen en voor het publiek een gratis mogelijkheid om ons eens allemaal tegelijk te zien strijden zonder naar het buitenland te hoeven gaan. Afgezien van Boyd Exell die sinds vorig jaar in Nederland woont, zijn wij als Nederlands team toonaangevend in de vierspansport. Volgend jaar gaan we zeker nog een stapje hoger want er zijn nog genoeg verbeterpuntjes, dit smaakte zeker naar meer’, aldus een ambitieuze De Ronde.

