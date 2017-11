Indoormarathon Hellendoorn op 14 januari

Tijdens deze wedstrijd bij Manege ’t Oale Spoor wordt er ook gestreden om de Twente Cup.

Opgave is tot 8 januari mogelijk via de KNHS of via e-mail voor de niet – startpashouders.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00.

Klik hier voor meer informatie over de wedstrijd en de Twente Cup