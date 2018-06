Informatieavond mencursus in Aalter (België) op 15 juni

Er wordt informatie gegeven over de volgende opleidingen:

enkel- en dubbelspan (basisopleidingen)

vervolgcursussen voor alle soorten aanspanningen, van enkelspan tot vierspan en tandem.

Voor de enkel- en dubbelspan opleidingen is het mogelijk om op een nader te bepalen dag en tijdstip een examen af te leggen tot het behalen van het VLP-Menbrevet A en/of B. De men-opleidingen in het Ruitershof, gegeven door Wim De Poorter, vormen een perfecte voorbereiding voor het afleggen van het menexamen.

Tijdens de informatieavond worden de lesdagen afgesproken.

De leerling-menner niet over een paard of koets te beschikken. De deelnemers mogen gebruik maken van de paarden, tuigen en rijtuigen van Wim De Poorter, dus de cursusprijs is een all-in prijs.

Voor meer informatie, telefoonnummer: +32 (0)486-230031 of 09-3742197 (België)