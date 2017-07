Inschrijving SWM Tilburg geopend

Enkel-, twee-, en vierspannen pony’s en paarden kunnen inschrijven in de klasse L, M en Z, KNHS en FEI. Ook deelnemers met jonge paarden kunnen starten. De hobbyrubriek is echter alleen opengesteld voor leden van MV de Postkoets.

De wedstrijd vindt net als vorig jaar plaats in landschapspark Moerenburg, aan de rand van Tilburg Oost, onder auspiciën van de KNHS. Parcoursbouwers Berry van den Bosch en Rob van Erp gaan er een heel andere wedstrijd van maken dan eerder dit jaar in Heukelom.

Op vrijdag kunnen de deelnemers aankomen op het terrein; het secretariaat is geopend vanaf 14.00 uur en er is gelegenheid om de vaardigheid, de marathontrajecten en de hindernissen te verkennen.

Zaterdag start de dressuur in twee ringen en aansluitend wordt door elke deelnemer de vaardigheidsproef verreden. Op zondag start om 08.30 uur de eerste aanspanning in de spectaculaire marathon met zes hindernissen. Voor klasse L worden dat zes hindernissen met vier poorten en voor de overige klassen zes poorten per hindernis.

Inschrijven kan via MijnKnhs.

Klik hier voor meer informatie