Internationale top mensport verzamelt in Valkenswaard

Deelnemers uit Australië, Oostenrijk, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Ierland, Nederland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten slaan eind mei hun kampen op bij Exell Equestrian. Naast 29 vierspannen komen er 24 tweespannen naar Borkel en Schaft. Zij strijden in de disciplines dressuur, vaardigheid en de spectaculaire marathon.

Nations Cup

Naast de strijd tussen de individuele deelnemers waarin gastheer Boyd Exell uiteraard meedingt, is Valkenswaard dit jaar voor het eerst het decor voor de landenwedstrijd voor vierspannen: de Nations Cup (CAIO). De landenwedstrijd werd sinds jaar en dag georganiseerd in Breda. Nadat bekend werd dat dit evenement dit jaar niet doorgaat, benaderde de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) de organisatie van DVI om de landenwedstrijd in 2018 te faciliteren. Aan de landenwedstrijd doen teams mee uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Zweden.

Gratis toegankelijk voor de hele familie

Driving Valkenswaard biedt vier dagen programma met meer dan alleen internationale hippische topsport. Zo is er een spectaculaire Bicycle Challenge. Maar de menners nemen het ook buiten het parcours tegen elkaar op in een echte krachtmeting: de Tug of War (touwtrekken). Ook de inmiddels populaire Pro-Am Challenge zorgt voor extra rivaliteit tussen de deelnemers. Zowel bij de twee-als vierspannen worden er teams gevormd met een Pro(fessional) en een Am(ateur) menner. Het is de bedoeling dat de Pro zijn teamgenoot gedurende de wedstrijd helpt om samen tot een topresultaat te komen. Ook hiervoor zijn weer prachtige prijzen beschikbaar gesteld.

Bovendien is het een gratis toegankelijk evenement voor de hele familie met voldoende vertier voor de kinderen, maar ook de gezellige Promo Village met eten, drinken en lifestyle. Driving Valkenswaard International vindt plaats van 24 tot en met 27 mei op het terrein van Exell Equestrian, Klein Schaft 5 in Borkel en Schaft.

Meer informatie: www.drivingvalkenswaard.com