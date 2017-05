Interview met Károly Fugli

Kosten luchttransport

“We zijn twee jaar geleden begonnen met de lobby toen de Wereldruiterspelen 2018 werden toegekend aan Canada,” vertelt Fugli die sinds 2011 aan het roer staat van de FEI Driving Committee. “De resultaten van de Wereldruiterspelen in Kentucky 2010 (24 menners uit 9 landen) was voor ons geen echt WK. Nadat Canada zich terugtrok en Tryon de organisatie overnam, hebben we de lobby voortgezet.

We willen geen WK waar menners die een goede kans hebben op een medaille om financiële redenen niet kunnen deelnemen. Daarom hebben we geprobeerd het FEI Bureau over te halen financiële ondersteuning te bieden aan menners van federaties die hiervoor in aanmerking komen zodat in elk geval de kosten van het luchttransport worden gedekt.”

Vierspannen blijven op het programma

Fugli kreeg de volledige steun van zijn commissieleden en maakte een voorstel hoe het door het FEI Bureau toegekende bedrag van 500.000 Zwitserse franken het beste verdeeld kon worden. De FEI ging akkoord, wat resulteerde in dit fantastische nieuws voor de menwereld.

“We hebben binnen de Driving Committee en het FEI Bureau veel discussie gehad over het format van het mennen tijdens de Wereldruiterspelen. De beste ruiters nemen deel aan de Wereldruiterspelen en wij vonden dat een format met meerdere aanspanningen zoals met enkel-en tweespannen, het mennen op de Wereldruiterspelen niet ten goede zou komen. Daarom hebben we besloten om de vierspannen op het programma te houden. Ons verzoek om financiële ondersteuning kreeg de unanieme steun van FEI voorzitter Ingmar de Vos en van het FEI Bureau. Ik ben hun erg dankbaar hiervoor.”

Károly Fugli

Hoge hoed en helm

De FEI betaalt de financiële ondersteuning zelf, er komen geen sponsors aan te pas. Dit alleen al is een erkenning van het vele werk dat Fugli en zijn commissieleden hebben verzet in de afgelopen zes jaar:

“Ik heb het gevoel dat we nu eindelijk op het punt staan om een hele sterke positie te creëren voor de mensport binnen de FEI. Onze sport verdient de aandacht en om gelijkwaardig deel uit te maken van de Wereldruiterspelen. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren en ik hoop dat de menwereld hiermee mijn springachtergrond vergeet en mij nu meer als een menner gaat zien. Mijn menhoed en mijn springhelm liggen naast elkaar op de plank bij mij thuis, mijn hart ligt bij beide disciplines en ik vecht voor beiden net zo hard!”

Klik hier voor het FEI document met de bepalingen.