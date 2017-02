Jan Devaere nieuwe voorzitter Belgische mencommissie

Jan Devaere (links) en Félix-Marie Brasseur staan nu aan het roer van de Belgische mencommissie

Jan Devaere volgt Richard Papens op. Naast Devaere en Brasseur bestaat de Belgische mencommissie uit Thibault Danthine, Jacques Fraselle, Michel Pirotte, Wim De Poorter, Julie Spaas en Mark Wentein.

De nationale commissie maakt graag van de gelegenheid gebruik om de Belgische menners te informeren over een belangrijke wijziging in de Belgische aanpassingen.

Aan de BA’s die eerder deze maand gepubliceerd werden, is één verandering doorgevoerd.

In het art. 936 – rijtuigen werd het gebruik van hoepels voor 2017 geschrapt.

De nationale commissie komt terug op deze beslissing. Deze regel zal pas ingaan voor het seizoen 2018.