Jan Greve en Ad van Roon in Technische Commissie Mennen

Jan Greve is een zeer bekende allround paardenman, hij is een succesvol fokker, al jarenlang KNHS-teamveterinair in verschillende disciplines waarvan momenteel de senioren dressuur. Jan Greve is tevens een actief menner.

Ad van Roon is in het dagelijks leven projectleider Elektrotechniek. Voorheen was Ad zelf actief als menner, daarna in de rol van bestuurder en official als parcoursbouwer, allround jury mennen, technisch afgevaardigde en sinds kort als FEI jurylid.

Samenstelling Technische Commissie Mennen