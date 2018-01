Jan Greve neemt afscheid als teamveterinair

Als waardering voor zijn enorme verdiensten en inspanningen voor de Nederlandse paardensport heeft het KNHS Bestuur besloten Jan Greve de gouden KNHS-speld toe te kennen.

Greve ( ’48) begon eind jaren ’70 van de vorige eeuw zijn loopbaan als teamveterinair bij de eventing, toen nog military geheten. Later stapte Greve over naar de springpaarden, hij was onder meer teamveterinair tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 toen het Nederlandse team goud wist te winnen.

De KNHS is Jan Greve enorm veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de Nederlandse paardensport. Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS vertelt; “De passie en kennis van Jan Greve zijn enorm. Hij is niet alleen een zeer deskundig veterinair, zijn tomeloze inzet voor de paardensport is ongelofelijk. Jan is altijd geïnteresseerd en enorm betrokken bij de gehele paardenhouderij. Met het toekennen van de gouden speld geven we met dank uiting aan onze waardering.” De gouden speld zal aan Greve op een passend moment worden overhandigd. Over de opvolging van Greve wordt later een besluit genomen.

Naast zijn werk als dierenarts is Greve gepassioneerd liefhebber van goede sportpaarden en fokkerij en een fervent menner. In maart 2017 werd Jan Greve door de KNHS aangesteld als voorzitter van de Technische Commissie Mennen.