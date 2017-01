Jans Frederik wint MenSport wisseltrofee België 2016

Uiteindelijk ging de competitie tussen twee menners in de categorie enkelspan paard: Jans Frederik en Ludo Bollaerts, die over de beste drie wedstrijden een gelijk aantal punten behaalden. Uiteindelijk is gekeken naar de beste over vijf wedstrijden en dat is Jans Frederik.

Fries paard

De winnaar rijdt met Nico BV, een twaalf jaar oude Friese ruin van de hengst Folkert. Frederik leidde Nico helemaal zelf op. ‘Ik kocht hem als jaarling in Friesland,’ vertelt hij. ‘Omdat hij een wit kolletje heeft, kon ik hem goedkoop aanschaffen.’

Het was wel even wennen om met een Fries te rijden, na een Roemeens gefokte schimmel, die wat sneller in de marathon was. ‘Als ik nu terug kijk was het vroeger eigenlijk huilen met de pet op,’ zegt Frederik. ‘In de loop der jaren heb ik mijzelf verder ontwikkeld en denk ik veel meer na. Waarom doet mijn paard dit of dat? Van beroep ben ik technicus, dus dat is ook mijn basis in het mennen.’

Met Nico boekt hij mooie dressuurscores. ‘Friezen zijn natuurlijk in de marathon niet het snelst, maar mijn paard heeft een super karakter en is heel standvastig. Dressuur en vaardigheid zijn nu onze sterkste onderdelen. In de marathon kan ik nog veel verbeteren.’

Training en Nederland

Jans Frederik deed ook mee aan de beide edities van de door Horsefood georganiseerde trainingsdag in Geldrop. ‘Natuurlijk is zo’n trainingsdag maar even kort, maar je weet wel weer waar je staat,’ zegt hij daarover. ‘En ik heb veel gehad aan de tips die ik daar heb gekregen.’ Thuis traint hij regelmatig met Marc van Vlasselaer.

Inmiddels heeft hij de overstap naar de tweesterrenwedstrijden gemaakt. ‘De eerste keer waren we gelijk tweede,’ vertelt hij daarover. ‘Ik vind het verschil tussen deze klassen wel erg groot. In Nederland heb je nog een klasse tussenin en ook wedstrijden met alleen dressuur en vaardigheid. Dat maakt dat je meer naar een hoger niveau kan toewerken.’

De trofee wordt uitgereikt tijdens Flanders Horse Expo op zondag 26 februari.

Uitslag MenSport Wisseltrofee België 2016:

1. Jans Frederik 49,4 punten (best of vijf)

2. Ludo Bollaerts 49,2 punten (best of vijf)

Overige plaatsing op basis van best of drie:

3. Danny Geraerts, 29,6

4. Jean Claude Destine, 28,6

Linsy Soete, 28,6

Bron: MenSport.nl

Jans Frederik in actie tijdens de Horsefood Mensportdag in Geldrop