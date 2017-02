Jans Winkelman genomineerd, stemmen mogelijk

Menteam Jans Winkelman heeft deze nominatie gekregen omdat hij al vijf maal Nederlands Kampioen Tandem geworden is; de laatste keer in 2016. De winnaars worden op 2 maart bekend gemaakt in het ATLAS Theater.

De Sportploeg van het Jaar wordt gekozen middels stemmen; vanaf vandaag tot en met zondag 19 februari is het mogelijk om op Jans Winkelman te stemmen. De uiteindelijke winnaars worden bepaald door drie jury’s: een topsportjury, een sportjournalistenjury en het Drentse publiek.

Klik hier om te stemmen op Jans Winkelman