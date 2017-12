Jeroen Houterman parcoursbouwer Wereldbekerfinale Bordeaux

Het is de eerste keer dat Houterman verantwoordelijk is voor het finaleparcours. Houterman is wel al bekend met de Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux, in februari van dit jaar was hij ook al verantwoordelijk voor het parcoursontwerp van het mennen tijdens Jumping International de Bordeaux. Op 29 en 30 december bouwt Jeroen Houterman evenals voorgaande jaren het parcours voor de Wereldbekerwedstrijd in het Belgische Mechelen.

Na de Wereldbekerwedstrijd in Leipzig op 21 januari is bekend, welke zes menners zich hebben gekwalificeerd voor de finale in Bordeaux.