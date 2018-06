Jeugd aan kop op Districtskampioenschap West

Doordat er bij het clubgebouw van Stad en Lande nu een grote all weather piste ligt, was er een vernieuwde terreinindeling. Op het hoofdterrein was nu ruimschoots plaats voor de dressuurringen en alle marathonhindernissen. Terwijl de vaardigheid in de mooie nieuw aangelegde piste bij het clubhuis werd verreden.

Pittige bui

Vrijdag tijdens de dressuur en vaardigheid waren er wisselende weersomstandigheden. Renate Provoost uit Domburg debuteerde met haar pony Quibus in het samengesteld en reed in de stromende regen haar dressuurproef. Het duo liet zich niet van de wijs brengen door de omstandigheden en reed de winnende proef in de M-klasse met 50,12. In de klasse Z een mooie score voor Tamara Pijl, die haar pony Dex na een blessure weer uit kon brengen en gelijk onder de vijftig strafpunten reed. De beste dressuurscore van de dag werd was voor de veertienjarige Jelle Leliveld. Hij scoorde in de klasse L bij de ponytweespannen 47,83 strafpunten.

De vaardigheid in de zandpiste was selectief. Toch waren er een aantal menners die schijnbaar moeiteloos foutloos rondreden. Jelle Leliveld verstevigde zijn positie met een nulrondje. In diezelfde rubriek bleven ook Eline Geurs en Anouk de Haas foutloos. Linda Janssen deed hetzelfde in de M-klasse. Een flink aantal enkelspanmenners bij de pony’s kwam zonder fouten over de finish. Bij de ponyvierspannen hield Marjolein Waarlé de lei schoon, nadat ze ook de winnende dressuur had gereden. Slecht een enkeling hield bij de paarden de nul: enkelspanrijders Sanne Jansen en Kelly Speelman waren degenen bij wie dat lukte.

Mooi marathonweer

Zaterdag was het ideaal marathonweer. In tegenstelling tot de voorgaande dag bleef het lekker droog en was het niet te warm.

Bij de ponyenkelspannen in de klasse L reed Johan de Hoop met Parel de winnende marathon. Daarmee klom hij in het klassement naar de overwinning en werd kampioen. Snelheidsduivel Cornelis van der Wal liet er in de klasse M geen gras over groeien. Hij was het snelst, maar werd op de hielen gezeten door Sanne Loman die de wedstrijd won. Renate Provoost werd tweede en tot haar grote verrassing Districtskampioen. Een mooi SWM-debuut! In de klasse Z was Annegreet Zaaijer veruit de snelste. Na een foutloze vaardigheid was de overwinning voor haar. Tamara Pijl werd tweede en Districtskampioen.

‘Zeeuws clubje’

Een supermooi marathonresultaat bij de enkelspan paarden klasse L voor René Markerink. Hij reed onder de zestig strafpunten en maakte een flinke sprong omhoog in het klassement. De rubrieksoverwinning ging naar Jaap de Vries, maar Sanne Janssen, die tweede werd, was de beste van District West. ‘Alexios pakte heel goed aan in de marathon,’ vertelt Sanne. ‘Hij weet precies wat de bedoeling is en was heel fijn te sturen. Ik vind het heel fijn dat Pieter Karelse bij mij kon groomen in de marathon. Ik hoop dat hij dat in Gaasterland met het kampioenschap ook weer kan doen. Remco Hoondert heeft nu in dressuur en vaardigheid bij mij gegroomd.’ De Zeeuwse Sanne is door de week altijd in Beekbergen te vinden waar ze werkt als stalmedewerker bij Riant. ‘Voor mij is het 24 uur per dag paarden’, lacht ze. ‘Met Alexios werk ik vooral aan rust en ontspanning. Hij is zo ijverig en gaat voor me door het vuur. Dat is in de dressuur nog wel eens lastig. De marathon en de vaardigheid zijn vooral zijn sterke onderdelen. Ik heb echt genoten van deze wedstrijd. Het leukste is voor mij dat we hier weer met ons vaste clubje uit Zeeland op de wedstrijd waren. We proberen altijd met elkaar naar de wedstrijd te gaan en er dan een leuk weekend van te maken, waarbij we elkaar natuurlijk ook helpen.’

In de klasse M ging de overwinning én de Districtstitel naar Tessa Jannink. Het beste resultaat bij de tweespan paarden was voor Herman Kroon.

Jeugd

Bij de ponytweespannen raasde Eline Geurs met haar minipaardjes door de hindernissen en won de marathon. Jelle Leliveld, die na de eerste dag op kop stond, nam geen risico’s en reed een keurige marathon. De fanatieke jeugdmenner was ongelooflijk blij dat hij won en ook Districtskampioen werd. Broer Raymon won bij de vierspannen de marathon, maar had in dressuur teveel laten liggen. Marjolein Waarlé boekte het tweede marathonresultaat en won de rubriek.

Al met al was het een geslaagd kampioenschap waarbij veel jeugdige menners met een kampioenslint naar huis gingen.

Alle kampioenen en reservekampioenen bij elkaar