Jeugdmenners aan de start op Horse Event

Lisa Kleinjan is één van de deelnemers op Horse Event op zondag 10 september

De deelnemers zijn verdeeld over vier leeftijdsgroepen en iedereen rijdt het parcours van parcoursbouwer René Schuiling twee keer. Per rubriek gaan de beste deelnemers door naar de finale tijdens Paard&Koets in Kronenberg van 20 tot en met 22 april 2018.

