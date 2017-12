Jeugdmenners opgelet!

Deelname is mogelijk (volgens KNHS reglement) vanaf 10 jaar in het enkelspan en vanaf 14 jaar in het tweespan. Ben jij 16 jaar of jonger en ben je het marathon monstertje van de mensport? Schrijf je dan in. Stuur een mail naar Cindy Timmer, h2t@xs4all.nl, vermeld daarin je naam, leeftijd, adresgegevens en of je rijdt met een enkel- of tweespan. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en kan op de dag zelf betaald worden op het secretariaat. Deelname is inclusief twee toegangskaarten voor Paard&Koets, deelnemers aan de finale tijdens Paard&Koets ontvangen vier toegangskaarten.

De 15 beste deelnemers van Nijkerk mogen starten tijdens de finale op Paard&Koets op zaterdag 21 april, die verreden wordt over twee manches. Na Nijkerk (twee manches) en Paard&Koets (eerste manche) wordt er een tussenstand opgemaakt. De startvolgorde van de tweede manche tijdens Paard&Koets is de omgekeerde stand na drie manches, tijdens de laatste manche start iedereen op 0.

Deze jeugdmarathon zou oorspronkelijk verreden worden tijdens Horse Event in Ermelo op 10 september, maar moest vanwege de zeer slechte weersomstandigheden afgelast worden.

Larissa Reints is één van de deelnemers aan de jeugdmarathon tijdens Paard&Koets

Voorlopig tijdschema Nijkerk zaterdag 3 februari

09.00 – 10.30 uur: verkennen

10.30 – 14.00 uur: minimarathon jeugd

14.00 – 15.00 uur: verkennen

15.00 – 21.00 uur: Strijd der Districten

