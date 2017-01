Johan Jacobs parcoursbouwer Wereldbekerfinale

Jacobs is als parcoursbouwer al jarenlang actief tijdens de Wereldbekerwedstrijden in Genève en Londen Olympia en gaat dit jaar voor het eerst aan de slag in Gothenburg.

Gun Hagring (SWE) is voorzitter van de jury en zal worden ondersteund door Jan Erik Palsson (SWE) en Bert Jambon (BEL).

Klik hier voor het FEI goedgekeurde vraagprogramma.