Jorn Elburg allersnelst in PSC Lichtenvoorde

Jorn Elburg

Jorn Elburg heeft een fantastisch jaar achter de rug. Hij volgt wekelijks menlessen bij Truus Middelkoop en kreeg afgelopen jaar een privéles van Bram Chardon die hij won met de MenSport WK-actie.

Hij ment een kleine twee jaar met zijn bruine span en dat gaat alsmaar beter. In het outdoorseizoen won hij al de Clip And Shine-competitie vaardigheid, een competitie binnen de Achterhoek Bokaal Mencompetitie. Maar ook mende Jorn dit jaar zijn eerste samengestelde wedstrijden en mocht meteen al meedoen aan het NK in Kronenberg in september. Dat leverde hem de achtste plaats op in de eindstand.

Jorn was dus gisteren de winnaar van de jeugdrubriek en won de extra prijs voor snelste pony aanspanning. Andere winnaars bij de pony’s waren Patrick Wormgoor bij de enkelspannen en Rob Dijkhuis bij de twee- en vierspannen. Tweede in deze rubriek werd Margot Broeze en derde Christian Otte.

Renate Höfkes

Bij de paarden was Renate Höfkes de allersnelste. Ze won de dertien deelnemers tellende rubriek met een supersnelle tijd en zonder ook maar een bal te laten rollen. Tweede werd Patrick Harink en derde Theo van Arem.

Bij de enkelspannen won Annemarie Evers Lansink, die een dag eerder in de dressuur/vaardigheid ook al twee eerste en een tweede prijs mee naar huis nam. Tweede in de mini-marathon rubriek enkelspan paard werd Willibrord Woertman, gevolgd door Lisette Meijer-van Kekem.

Dressuur

Op zaterdag 16 december organiseerde Regio Mennen Achterhoek een dressuur en vaardigheid wedstrijd in dezelfde accommodatie. Het hoogst aantal punten in dressuur gaf jurylid Hetty Wisseborn in ring 1 aan Hans Ouwersloot. Hij verdiende namelijk 208 punten voor de ZZ-proef.

In ring 2, bij jurylid Riechard Becker, kreeg Ouwersloot eveneens het hoogst aantal punten (203,5), maar werd daarmee tweede achter Annemarie Evers-Lansink met Dif die evenveel punten scoorde.

Vaardigheid

In de vaardigheid werd er vijf keer barrage gereden en bleven er twee in de barrage ook foutloos. Daarvan was Iris te Ronde met haar vosbonte Shetlanders Gijs en Choco de snelste. De andere foutloze barragekandidaat was Annemare Evers-Lansink met Dif.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Regio Mennen Achterhoek