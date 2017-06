Jorn Elburg opvallende stijger in Achterhoekse mencompetitie

Hans Ouwersloot

De dressuur werd in vier ringen verreden. In ring 1, bij jurylid Beniers scoorde Hans Ouwersloot met Coco het hoogst met 208 punten. Hij werd daarmee eerste in de rubriek M/Z/ZZ enkelspan paard. Tweede werd hier André Meulenkamp die met Dazzler 201,5 punten scoorde.

Ook Henk Ligtenbarg wist met Mark meer dan 200 punten te scoren. Hij won de hobbyklasse pony’s met 204 punten.

In ring 2, bij jurylid G.J. Wilbrink-Brinkman, waren Ouwersloot en Coco met 206,5 punten de enigen die boven de 200 scoorden. het tweede resultaat (197 punten) was hier voor Marc Wopereis met Carola-woma.

Cindy ten Broeke

Henk van Amerongen jureerde in ring 3 en deelde aan Cindy ten Broeke met Heraut de meeste punten (199) uit. Ten Broeke won daarmee de rubriek enkelspan paard klasse B. Asje de Vries Willems en Daido waren de winnaars van de rubriek enkelspan paard met 196 punten.

Ook in ring 4 bij jurylid Wil van Hulst Bakker scoorde Ten Broeke met Heraut het hoogst met 209 punten, tevens het hoogst aantal punten van de dag.

Linda Voskamp debuteerde met Twickel’s Jolie en won met 207 punten voor de B proef de rubriek enkelspan pony’s klasse B en L. Tweede in deze rubriek werd Gerina Mengerink-Kruger.

Jorn Elburg

Van de 42 deelnemers aan de vaardigheid waren er elf foutloos en mochten barrage rijden. Twee combinaties waren nogmaals foutloos. Jorn Elburg stuurde zijn bruine tweespan pony’s Lucky en Valetta v.d. Hoogen Broek het snelst foutloos rond en won daarmee niet alleen de rubriek tweespan pony’s klasse L, maar behaalde ook het hoogst aantal competitie-punten in de vaardigheid. Ook Anne Maarsen en haar pony Igor waren foutloos in de barrage. Wouter Lenderink en Iwan waren veruit het snelst in de barrage, maar lieten een bal van de kegels rollen. Dat leverde deze M-combinatie wel de winst op in de rubriek enkelspannen pony’s klasse L en M.

