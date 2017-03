José Riche stopt als actieve menner

De 71-jarige Riche begon zijn carrière als tweespanrijder op het hoogste internationale niveau voordat hij de overstap maakte naar de vierspannen. Met maar liefst zes WK-starts op zijn naam, waaronder het laatste WK vierspannen in Breda 2016, is José Riche een icoon in de Belgische menwereld.

José blijft echter actief in de sport als lid van de LEWB Mencommissie en als Technisch Afgevaardigde.

José Riche heeft zijn materialen en paarden te koop staan:

Presentatiekoets Van den Heuvel

Marathonkoets Van den Heuvel

Trainingskoets Van den Heuvel

Presentatietuig Van der Wiel

Marathontuig Van der Wiel

Trainingstuig Van der Wiel

Marathontuig Van der Wiel (tweespan)

truck AK 6 paarden volledig uitgerust

trailer voor 3 rijtuigen

5 Lipizzaner paarden

Neem voor meer informatie contact op met Thibault Danthine: 0032 475 303116, tdanthine@gmail.com