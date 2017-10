Kaartverkoop Wereldruiterspelen Tryon van start

Verwacht wordt dat er ongeveer 500.000 toeschouwers naar het Tryon International Equestrian Center (TIEC) in Mill Spring, North Carolina zullen komen om te genieten van 12 dagen paardensport van topklasse. De wedstrijden beginnen op 12 september 2018 en duren tot en met 23 september 2018. De openingsceremonie is gepland op 11 september. Het WK vierspannen vindt plaats van 19 tot en met 23 september.

Er worden verschillende soorten tickets aangeboden, zoals een All Games-Ticket per week of voor beide weken, dagtickets, discipline tickets en tickets per wedstrijdonderdeel en voor de openings- en sluitingsceremonie. Daarnaast zijn er tickets uitsluitend voor het evenemententerrein en voor het promodorp.

Individuele discipline specifieke dagsessies gaan, afhankelijk van de beschikbaarheid, begin november in de verkoop nadat alle multidiscipline tickets verkocht zijn.

Meer info: www.tryon2018.com