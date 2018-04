Kampioenen Mendistrict 5 gehuldigd op Paard&Koets

In het restaurant van Equestrian Centre de Peelbergen ontvingen de winnaars van een individuele-en/of teammedaille en hun begeleidingsteams van het Wereldkampioenschap voor ponymennen in Minden en het Europees Kampioenschap voor vierspan paarden in Gothenburg uit handen van MD5-bestuurslid Ewoud Boom en MD5-secretaresse Cindy Timmer een Award en een prachtig boeket bloemen.

