KNHS en Meeus gaan samenwerken

“Paardensport is een van de mooiste sporten van Nederland. Het is stoer en uitdagend. Een echte levensstijl, want je raakt nooit uitgeleerd. Omdat de beoefening van paardensport ook risico’s met zich meebrengt willen wij er voor zorgen dat die risico’s zo veel mogelijk beperkt worden. Samen met Meeus gaan we kijken hoe we dit kunnen doen via innovatieve moderne middelen. Met voorlichtingscampagnes, preventie- en verzekeringspakketten speciaal gericht op de paardensport.” aldus Rens Plandsoen.

Coen Mom vult aan: “Als Meeus zijn wij in staat om echte maatwerk pakketten voor de paardensport community samen te stellen. Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar en kunnen daarom altijd het beste uit de markt aanbieden. Daarnaast is de paardensport binnen Meeus een geliefde sport, waardoor we er trots op zijn dat we nu samen met de KNHS de paardensporters in Nederland optimaal kunnen gaan bedienen.”