KNHS-Para Men Trophy 2017 voor Francisca den Elzen

In Beesd bleek dat de kaarten nog lang niet geschud waren. Regerend wereldkampioene Francisca den Elzen reed een tegenvallende dressuurproef. Haar pony Bart Blom had moeite met de zware bodem en het ging allemaal niet vanzelf. De overwinning in het eerste wedstrijdonderdeel was daarom voor Ingmar Veneman, die voor het eerst in haar carrière met haar paard Umpire de dressuur won. Veneman is al jarenlang een vaste waarde in het Nederlands team. “Voor het eerst hebben we de dressuur gewonnen,” straalt ze. “Het ging ook echt fijn en ik en hier heel blij mee.”

Inhaalslag

Den Elzen moest vrijdag dus een inhaalslag gaan plegen in de marathon. Dat lukt haar over het algemeen wel, maar ze moest improviseren. “Mijn groom was door haar enkel gegaan en nu moest mijn man op het laatste moment mee in de marathon”’, vertelt ze. “Dat was voor ons allebei best wennen, maar het ging gelukkig heel goed.” Ze won de marathon en troefde ook Aad van Marwijk af, die een herstelde parcoursfout moest incasseren. Martje Witvoet werd tweede in dat onderdeel.

Vaardigheid

Het moment van de waarheid volgde op zaterdagochtend met de vaardigheidsproef als laatste onderdeel van de wedstrijd. Den Elzen had twee balletjes speling op Veneman die inmiddels tweede stond. Veneman kwam met 11,92 strafpunten over de finish. Den Elzen beperkte de schade tot één afgeworpen balletje (3 strafpunten) en werd gehuldigd als winnaar van de wedstrijd. Evenals vorig jaar won de menster uit Drouwenerveen daarmee opnieuw de KNHS-Para Men Trophy.

Uitslagen finale KNHS-Para Men Trophy 2017

Francisca den Elzen 130.70 Ingmar Veneman 146.32 Martje Witvoet 151.17 Aad van Marwijk 170.03

